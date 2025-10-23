«Настало время»: Трамп прокомментировал введение санкций против России

Президент США Дональд Трамп объяснил решение о введении новых ограничительных мер против России личным ощущением своевременности такого шага.
В беседе с представителями средств массовой информации американский лидер заявил, что руководствовался субъективным чувством, что для санкций «настало время», отметив, что ожидал этого момента продолжительный период.
Напомним, что администрация США анонсировала новый пакет ограничительных мер, затронувший ключевые компании нефтедобывающего сектора.
Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в эффективности новых санкций против России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.