Трамп назвал хорошей идеей предложение РФ о сохранении ограничений по ДСНВ

Трамп счел «надлежащим» предложение Путина о сохранении ограничений в рамках ДСНВ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин предложил Вашингтону сохранить количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Документ подписали экс-глава государства Дмитрий Медведев и бывший американский лидер Барак Обама в 2010 году. Нынешний президент США Дональд Трамп назвал предложение Владимира Путина «надлежащим».

Хозяин Белого дома уточнил, что идея Москвы — «хорошая». Однако никаких пояснений по этому вопросу он не дал.

«Я считаю, это хорошо. Я считаю, это очень надлежащая вещь», — заявил Дональд Трамп в беседе с журналистами.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Москва не видит возможности возобновить диалог с Вашингтоном по ДСНВ. Он напомнил, что на данный момент действие документа прекращено в полной мере.

