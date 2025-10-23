Трамп назвал хорошей идеей предложение РФ о сохранении ограничений по ДСНВ

Президент России Владимир Путин предложил Вашингтону сохранить количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Документ подписали экс-глава государства Дмитрий Медведев и бывший американский лидер Барак Обама в 2010 году. Нынешний президент США Дональд Трамп назвал предложение Владимира Путина «надлежащим».
Хозяин Белого дома уточнил, что идея Москвы — «хорошая». Однако никаких пояснений по этому вопросу он не дал.
«Я считаю, это хорошо. Я считаю, это очень надлежащая вещь», — заявил Дональд Трамп в беседе с журналистами.
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Москва не видит возможности возобновить диалог с Вашингтоном по ДСНВ. Он напомнил, что на данный момент действие документа прекращено в полной мере.