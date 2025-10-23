Трамп: Киев наносит удары вглубь России европейскими ракетами

«Они используют, как я думаю, европейские ракеты или откуда-то ещё, но не наши. И что они делают — я этого не контролирую. Но я контролирую наши ракеты. Они не стреляют нашими ракетами», — сказал он.
Дональд Трамп также опроверг информацию о снятии ограничения на использование Украиной при ударах по России «некоторых дальнобойных ракет» производства США. Ранее об этом сообщала газета The Wall Street Journal.
