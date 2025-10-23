Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Киев наносит удары вглубь России европейскими ракетами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не наносит ударов вглубь России американским оружием, используя только европейские ракеты. По его словам, Соединенные Штаты не давали согласия на использование оружия США по тыловым регионам РФ.

Источник: Reuters

«Они используют, как я думаю, европейские ракеты или откуда-то ещё, но не наши. И что они делают — я этого не контролирую. Но я контролирую наши ракеты. Они не стреляют нашими ракетами», — сказал он.

Дональд Трамп также опроверг информацию о снятии ограничения на использование Украиной при ударах по России «некоторых дальнобойных ракет» производства США. Ранее об этом сообщала газета The Wall Street Journal.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше