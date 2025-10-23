Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Латвии о том, что Рига не допустит пролет российского президента Владимира Путина в воздушном пространстве республики, высказалась, что ненависть латвийского режима к России определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советской армией.
— Если вдруг президент США Дональд Трамп решит поинтересоваться, что означает «Латвия» и почему ее режим так себя ведет, то вот историческая справка на тему «как я провел прошлым веком», — написала дипломат в Telegram-канале.
По ее словам, Латвия — одна из немногих территорий, где гитлеровцам удалось достичь центральную задачу геноцида восточноевропейского населения — решить «еврейский вопрос», при этом активную роль в уничтожении своих соседей — 89 процентов евреев — сыграло коренное население республики.
— Кровавое избиение озверевшими латышскими националистами своих сограждан зачастую начиналось еще до прихода нацистов, — отметила Захарова.
В настоящее время латвийские власти официально чествуют соучастников холокоста в качестве борцов за независимость, ежегодно разрешая им проводить «марши легионеров», добавила она.
Бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько ранее утверждал, что польские летчики якобы могут сбить лайнер, на котором Владимир Путин полетит в Венгрию на встречу с Трампом.