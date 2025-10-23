ЦИК предупреждает о риске развала избирательной системы в Запорожье

Губернатор пояснял, что после включения Запорожской области в состав России было принято решение об утверждении штатной численности избиркома в количестве 25 человек. Об этом проинформировали руководство местного избиркома, однако сокращения штата не произошло. Памфилова считает, что сложившаяся ситуация была искусственно создана руководством региона. Она подчеркнула, что губернатор не имеет права устанавливать численность штатных сотрудников избирательных комиссий, и призвала отозвать вызывающий споры законопроект из законодательного собрания.