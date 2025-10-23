Подразделения группировки войск «Днепр», включающие разведчиков и десантников, успешно осуществили операцию по форсированию реки Днепр и завязали бой за плацдарм на острове Карантинный в районе Херсона. Как сообщили в Министерстве обороны России, внезапные и скоординированные действия десанта позволили установить контроль над рядом значимых объектов на острове, также известном как Корабел.
В ходе зачистки территории были подавлены все заранее выявленные огневые точки и очаги сопротивления Вооруженных сил Украины. Пресс-служба группировки «Днепр» добавила, что ВСУ предприняли несколько контратак с привлечением резервов в попытке вернуть утраченные позиции, однако все атаки были отбиты, а противник, понеся существенные потери, отступил.
В настоящее время военнослужащие закрепляются на достигнутых рубежах, оборудуют позиции инженерными сооружениями и минируют подступы к плацдарму. Проводятся мероприятия по стабилизации линии фронта и налаживанию бесперебойного снабжения подразделений. Следующим этапом операции станет расширение плацдарма.
Командир разведывательного взвода с позывным «Иртыш» в беседе с журналистами отметил, что задача по форсированию водной преграды под огнем и созданию плацдарма для последующего наступления была сложной. По его словам, разведка боем показала, что противник не ожидал удара в данном месте. Военнослужащие действовали оперативно и слаженно, взяв под контроль ключевые объекты острова сразу после высадки. Он также подчеркнул, что точная работа артиллерийской поддержки позволила подавить огневые точки и систему управления ВСУ на этом участке.
Боец подтвердил, что все попытки контратак со стороны украинских формирований были отбиты с значительными потерями для наступавших. Используя преимущества местности для эффективной обороны, российские подразделения закрепили плацдарм. Военный подытожил, что проявленные личным составом выучка и мужество открывают новые возможности для установления контроля над западной частью Херсона.