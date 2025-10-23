Российская армия провела успешную операцию по форсированию Днепра у Херсона

Командир разведывательного взвода с позывным «Иртыш» в беседе с журналистами отметил, что задача по форсированию водной преграды под огнем и созданию плацдарма для последующего наступления была сложной. По его словам, разведка боем показала, что противник не ожидал удара в данном месте. Военнослужащие действовали оперативно и слаженно, взяв под контроль ключевые объекты острова сразу после высадки. Он также подчеркнул, что точная работа артиллерийской поддержки позволила подавить огневые точки и систему управления ВСУ на этом участке.