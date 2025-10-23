Ричмонд
Рютте назвал первый шаг в мирном процессе по Украине

Рютте: первым шагом в украинском мирном процессе должно быть прекращение огня.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что первым шагом в украинском мирном процессе должно быть полное прекращение огня.

«Я полностью поддерживаю его идею (президента США Дональда Трампа- ред.), что первым шагом должно быть полное прекращение огня», — сказал Рютте в интервью Fox News.

