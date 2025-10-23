Власти Швейцарии ограничили выезд украинских беженцев на родину

Ранее сообщалось, что в Австрии приняли решение закрыть последний центр приёма украинских беженцев Quartier Schlossberg, учреждение будет расформировано с января 2026 года. Данный центр находится в Вене и рассчитан более чем на 200 мигрантов. Там успели побывать около 9 тысяч граждан Украины. Власти не раз намекали, что устали заниматься вопросами мигрантов, потоком прибывающих с Украины. Тем более что многие из них отказываются работать и требуют жильё и пособий.