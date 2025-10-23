Ричмонд
Источник: Life.ru

«Следующие дочерние компании “Лукойл” и “Роснефть”, базирующиеся в России, включаются в санкционный список в соответствии с исполнительным указом 14024 за деятельность или деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации», — сказано в заявлении ведомства. В списке числятся шесть дочерних предприятий «Лукойла» и 28 «Роснефти».

В Минфине США добавили, что рестрикции распространяются на все структуры, подконтрольные «Роснефти» и «Лукойлу» на 50 процентов и более, даже если они не внесены в санкционный список напрямую.

Напомним, ранее глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил о предстоящем введении одних из самых масштабных санкций в отношении России. Бессент подчеркнул, что речь идёт именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах. Объявление о значительном ужесточении санкций в отношении России ожидалось после закрытия торгов на биржах в США или завтра утром.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

