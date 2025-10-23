Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выразил надежду, что антироссийские санкции США не продлятся долго

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал новые антироссийские санкции США. Он надеется, что они не продлятся долго. Об этом хозяин Белого дома рассказал журналистам.

Источник: Life.ru

«Эти потрясающие санкции… против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго», — отметил республиканец.

Напомним, новые санкционные ограничения, введённые Соединёнными Штатами против Российской Федерации, затрагивают 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Рестрикции распространяются на все структуры, подконтрольные этим корпорациям на 50 процентов и более, даже если они не внесены в санкционный список напрямую.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше