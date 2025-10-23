Трамп выразил надежду, что антироссийские санкции США не продлятся долго

«Эти потрясающие санкции… против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго», — отметил республиканец.
Напомним, новые санкционные ограничения, введённые Соединёнными Штатами против Российской Федерации, затрагивают 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Рестрикции распространяются на все структуры, подконтрольные этим корпорациям на 50 процентов и более, даже если они не внесены в санкционный список напрямую.
