Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте: НАТО будет готов сбивать самолеты РФ только в случае угрозы

Самолеты, не представляющие опасности странам альянса, будут перехватывать и «аккуратно выводить за пределы» воздушного пространства, сообщил генсек.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, но прибегнет к их уничтожению только в случае прямой угрозы.

«В случае необходимости НАТО может сбить эти самолеты, если они представляют угрозу. Если они не представляют угрозы, их перехватят, а затем аккуратно выведут за пределы [воздушного пространства]», — сказал Рютте в среду в интервью телеканалу Fox News.

В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство альянса.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше