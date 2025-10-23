Трамп заявил, что США обладают самым большим запасом ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обладает самым большим в мире арсеналом ядерного оружия. Этого вопроса Трамп коснулся, общаясь с журналистами по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.
«У нас самое большое количество ядерного оружия. Россия на втором месте. Китай на самом деле с большим отрывом занимает третье место, но через четыре или пять лет он сравняется с нами», — сказал Трамп, добавив, что рассчитывает подключить Китай к обсуждению возможного сокращения ядерных вооружений.
При этом Трамп назвал хорошей идеей предложение РФ о сохранении ограничений по ДСНВ.
Также президент США рассказал о своих ожиданиях от встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, которая может состояться на полях саммита АТЭС. По словам Трампа, он рассчитывает на большую сделку с Китаем «по всему», включая возможное сокращение ядерных вооружений.