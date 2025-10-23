Трамп заявил, что США обладают самым большим запасом ядерного оружия

«У нас самое большое количество ядерного оружия. Россия на втором месте. Китай на самом деле с большим отрывом занимает третье место, но через четыре или пять лет он сравняется с нами», — сказал Трамп, добавив, что рассчитывает подключить Китай к обсуждению возможного сокращения ядерных вооружений.