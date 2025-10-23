Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз включил в новый пакет санкций 117 судов «теневого флота» России

Новый пакет антироссийский санкционных ограничений ЕС включает в себя меры, направленные против 117 судов так называемого «теневого флота» РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.

Источник: Life.ru

«Мы вводим санкции против 117 судов теневого флота России. В общей сложности 564 судна теперь находятся под санкциями ЕС», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X главы МИД Нидерландов. Дипломат добавил, что в Европейском Союзе уже работают над следующим пакетом санкций против России.

Напомним, в четверг, 23 октября, вступит в силу 19-й пакет санкций ЕС против России, согласованный послами Евросоюза. В настоящее время ведётся письменная процедура утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне. Если не возникнет новых возражений, санкции будут утверждены к 9:00 по московскому времени. Одновременно с этим глава американского Минфина Скотт Бессент анонсировал предстоящее введение одних из самых масштабных санкций в отношении России. По его словам, речь идёт именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше