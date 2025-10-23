Евросоюз включил в новый пакет санкций 117 судов «теневого флота» России

Напомним, в четверг, 23 октября, вступит в силу 19-й пакет санкций ЕС против России, согласованный послами Евросоюза. В настоящее время ведётся письменная процедура утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне. Если не возникнет новых возражений, санкции будут утверждены к 9:00 по московскому времени. Одновременно с этим глава американского Минфина Скотт Бессент анонсировал предстоящее введение одних из самых масштабных санкций в отношении России. По его словам, речь идёт именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах.