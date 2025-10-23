ЕС и США договорились о синхронизации санкций против России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о проведении телефонных переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом, в ходе которых стороны обсудили координацию санкционных мер ЕС и США в отношении российской нефтяной отрасли. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте фон дер Ляйен в социальной сети X.