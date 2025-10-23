ЕС и США договорились о синхронизации санкций против России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о проведении телефонных переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом, в ходе которых стороны обсудили координацию санкционных мер ЕС и США в отношении российской нефтяной отрасли. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте фон дер Ляйен в социальной сети X.
В своем посте она уточнила, что беседа состоялась вечером 22 октября и была посвящена решению американской стороны о введении ограничительных мер против ключевых компаний российской нефтяной промышленности.
Глава Еврокомиссии выразила уверенность, что данное решение, принятое накануне введения девятнадцатого пакета санкций ЕС против России, представляет собой однозначный сигнал о готовности Брюсселя и Вашингтона к совместному усилению давления на Москву.
Ранее сообщалось, что США заявили о введении санкций против российских нефтяных компаний.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.