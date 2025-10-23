«Мирного плана на столе нет»: Рютте признал, что у Запада нет наработок по Украине

Президент США Дональд Трамп побеседовал в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте. Глава альянса в ходе саммита признал, что у Запада нет никакого мирного плана по Украине. Так он сообщил в беседе с журналистами.
Генсек НАТО добавил, что согласен с мирными инициативами Дональда Трампа. Он заявил, что планом урегулирования на Украине можно назвать разве что предложения Вашингтона Москве и Киеву остановиться на текущих позициях и «прекратить сражаться».
«Никакого мирного плана на столе нет», — констатировал Марк Рютте.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к переговорам с властями США об устранении причин украинского конфликта. Однако никакого немедленного прекращения огня не будет, подытожил он.