Минфин США сообщил, что новые санкции затронут компании «Роснефть» и «Лукойл»

В заявлении ведомства сказано, что российские компании включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.
Также Управление по контролю за иностранными активами внесло в санкционный список дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».
Отмечается, что Минфин США готов принять дополнительные меры, если это потребуется, чтобы «поддержать усилия президента Дональда Трампа по прекращению» конфликта на Украине. Ведомство призвало «союзников присоединиться» и «соблюдать данные санкции».
Ранее глава Министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент анонсировал скорое ужесточение санкций США против РФ.
Страны Европейского союза совместно с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. В него входит предоставление гарантий безопасности Киеву, возможность скорейшего вступления республики в объединение и постепенное снятие западных санкций с России, сообщило 21 октября агентство Bloomberg.