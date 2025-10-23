Ричмонд
Минфин США сообщил, что новые санкции затронут компании «Роснефть» и «Лукойл»

Новые санкции Соединенных Штатов против РФ затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». Об этом сообщило в среду, 22 октября, Министерство финансов США.

В заявлении ведомства сказано, что российские компании включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Также Управление по контролю за иностранными активами внесло в санкционный список дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».

Отмечается, что Минфин США готов принять дополнительные меры, если это потребуется, чтобы «поддержать усилия президента Дональда Трампа по прекращению» конфликта на Украине. Ведомство призвало «союзников присоединиться» и «соблюдать данные санкции».

Ранее глава Министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент анонсировал скорое ужесточение санкций США против РФ.

Страны Европейского союза совместно с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. В него входит предоставление гарантий безопасности Киеву, возможность скорейшего вступления республики в объединение и постепенное снятие западных санкций с России, сообщило 21 октября агентство Bloomberg.

