Рютте заявил, что НАТО будет сбивать самолеты РФ: в каком случае это возможно

Генсек альянса сообщил, что прилетел в США с экстренным визитом. Он прибыл для переговоров с главой государства Дональдом Трампом. Политики обсудили, в том числе, ситуацию на Украине. Марк Рютте признал, что никакого мирного плана «на столе» пока нет.