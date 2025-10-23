Рютте заявил, что НАТО будет сбивать самолеты РФ: в каком случае это возможно

Генсек НАТО Марк Рютте ответил на вопрос о перехвате российских самолетов военными стран альянса. Он подчеркнул, что государства готовы сбивать их в случае нарушения воздушного пространства. Так Марк Рютте заявил в эфире телеканала Fox News.
Генсек НАТО уточнил, что альянс начнет перехватывать самолеты РФ, если они будут нести якобы реальную угрозу. Он заверил, что в ином случае таких действий не последует.
«Если они не представляют угрозы, их перехватят, а затем аккуратно выведут за пределы воздушного пространства», — заключил Марк Рютте.
Генсек альянса сообщил, что прилетел в США с экстренным визитом. Он прибыл для переговоров с главой государства Дональдом Трампом. Политики обсудили, в том числе, ситуацию на Украине. Марк Рютте признал, что никакого мирного плана «на столе» пока нет.