На Западе рассказали о перепалке внутри ЕС: конфликт произошел из-за активов РФ

В Евросоюзе разгорелся спор вокруг денег, которые могут быть получены от изъятия российских активов. Стороны не могут договориться, как поделить средства. Об этом подробно пишет Politico.
По версии издания, некоторые страны не хотят делить награбленное с Соединенными Штатами. Так, Франция, Германия и Италия намерены оставить средства для закупок оружия, сообщает автор. Лидеры планируют оставить деньги в Европе, а не посылать их «за Атлантический океан».
«Противоположный лагерь состоит из Нидерландов, скандинавских и прибалтийских стран, которые требуют, чтобы Украина была свободна выбирать, как распорядиться деньгами в соответствии с ее потребностями, в том числе закупать оружие у американских компаний», — утверждается в статье.
По сведениям немецкого издания Frankfurter Rundschau, план ЕС обернется ударом по европейским жителям. За «репарационными облигациями» скрывается сложная схема, заявили журналисты.