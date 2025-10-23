Российские военные форсировали Днепр и заняли плацдарм на острове Карантинный

Незадолго до этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооружённые силы России ведут активные сражения за херсонский микрорайон «Корабел», который находится на Карантинном острове. По его словам, Карантинный остров используется для тактического давления на противника, который создаёт дополнительное напряжение и нарушает боевой дух и подчеркнул важность психологического эффекта таких операций. Он добавил, что решение о роли острова в освобождении Херсона будет принимать военное командование, исходя из ситуации на фронте.