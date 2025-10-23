Ричмонд
Захарова сообщила, что Латвия хочет взять реванш за разгром коллаборационистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ латвийских властей открывать воздушное пространство для самолёта президента России Владимира Путина для перелёта в Будапешт. Она отметила, что неприязнь к РФ у нынешнего руководства республики сформировались на фоне стремления компенсировать разгром местных коллаборационистов советскими войсками.

Источник: Life.ru

«Если вдруг Трамп решит поинтересоваться, что означает “Латвия” и почему её режим так себя ведёт, то вот историческая справка на тему “как я провёл прошлым веком”. Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками», — написала она в своём Telegram-канале.

Дипломат заявила, что Латвия оказалась одной из немногих территорий, где нацистская Германия смогла реализовать геноцид еврейского населения Восточной Европы. По её словам, основную часть жертв — 70 тысяч местных евреев и 20 тысяч переселённых — уничтожило коренное население ещё до прихода немецких войск.

Захарова также обратила внимание на современные практики Латвии: ежегодные «марши легионеров» и официальное чествование участников Холокоста в качестве борцов за независимость.

Напомним, Министерство иностранных дел Латвии заявило, что не позволит самолёту президента России Владимира Путина использовать своё воздушное пространство для перелёта в Венгрию. Подобный выбор сделали и власти Польши. Глава внешнеполитического ведомства страны Радослав Сикорский отметил, что Польша не может гарантировать безопасность пролёта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

