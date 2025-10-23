Ричмонд
США и Швеция обсудили помощь Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Марией Стенергард.

Согласно официальному пресс-релизу, опубликованному на сайте Государственного департамента США, в ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

Особое внимание было уделено важности достижения цели, поставленной президентом США Дональдом Трампом, — завершению боевых действий. Также в рамках диалога была отмечена ведущая роль Швеции в организации европейской поддержки для Киева.

Более детальная информация о содержании переговоров в распространенном сообщении не приводится.

Ранее сообщалось, что ЕС и США договорились о синхронизации санкций против России.

