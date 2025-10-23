Ричмонд
США ввели новые санкции против РФ: к чему призвал Трамп

Трамп призвал к немедленному прекращению огня после введения новых санкций.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил о введении новых санкций против Москвы. По его словам, ограничения США наложены на крупнейшие российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл». В своей соцсети Дональд Трамп призвал Москву к немедленному прекращению огня.

Президент США заявил в беседе с генсеком НАТО Марком Рютте об «очень долгом» ожидании перед принятием решения по санкциям против РФ. По словам главы государства, ему «казалось», что нужное время еще не настало.

«Министерство финансов США вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — уведомил Дональд Трамп.

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что Москва готова продолжить переговоры по урегулированию украинского конфликта. Однако призыв США «немедленно» остановить спецоперацию означает, что нужно забыть первопричины кризиса, уточнил министр.

