Трамп: Украина использует европейские ракеты для ударов по территории России

Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют ракеты европейского производства для дальнобойных ударов по территории России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Они не используют наши ракеты. Насколько я понимаю, они используют европейские ракеты или откуда-то ещё, но точно не наши», — отметил республиканец, общаясь с журналистами в Белом доме.

А ранее Трамп заявил, что публикация The Wall Street Journal о том, что он разрешил Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по России, является фейком. Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты якобы отменили ключевое ограничение на применение Украиной некоторых дальнобойных ракет, позволяя ВСУ наносить удары по территории Российской Федерации. По информации газеты, во вторник ВСУ использовали британскую крылатую ракету Storm Shadow для нанесения удара по Брянску. Решение об отмене ограничения, как утверждается, было принято после изменения порядка координации таких ударов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

