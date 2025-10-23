Трамп призвал стороны к прекращению огня на Украине и фиксации линии фронта

Ранее Трамп заявил, что Вооружённые силы Украины используют ракеты европейского производства для дальнобойных ударов по территории России. Президент США также сообщил, что публикация The Wall Street Journal о том, что он разрешил Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по России, является фейком. Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты якобы отменили ключевое ограничение на применение Украиной некоторых дальнобойных ракет, позволяя ВСУ наносить удары по территории Российской Федерации. По информации газеты, во вторник ВСУ использовали британскую крылатую ракету Storm Shadow для нанесения удара по Брянску. Решение об отмене ограничения, как утверждается, было принято после изменения порядка координации таких ударов.