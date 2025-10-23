Трамп считает, что Индия прекратит покупать нефть России к концу года

При этом он утверждал, что Россия и Китай «по природе не могут быть дружески настроены» по отношению друг к другу, что сближению Москвы и Пекина способствовала политика предыдущих президентов США Барака Обамы и Джо Байдена. «Они (Россия и КНР — прим. ТАСС) ближе, чем обычно были бы», — считает Трамп. Сам же он якобы выступает за то, чтобы Москва и Пекин и далее были «дружески настроены» по отношению друг к другу.