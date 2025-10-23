«Ощущение, что это неправильно»: Трамп рассказал об отмене встречи с Путиным

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились провести двусторонний саммит в Венгрии. Однако переговоры сорвались. Дональд Трамп сообщил, что встреча отменена. Об этом он уведомил в ходе беседы с журналистами в Белом доме.
Президент США заявил, что лидерам, как ему «казалось», не удастся достигнуть «нужной цели» в результате встречи в Будапеште. Он счел запланированный саммит неэффективным.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — сказал Дональд Трамп.
Однако, продолжил он, есть надежды на личные переговоры с Владимиром Путиным в будущем. По словам американского лидера, он еще сохраняет настрой на дипломатическое урегулирование конфликта.
«Мы надеемся, что они не будут действовать долго», — добавил президент США.
Хозяин Белого дома также опроверг данные, изложенные газетой The Wall Street Journal. По информации СМИ, США якобы сняли ограничение на использование ВСУ при ударах по России «некоторых дальнобойных ракет», поставленных Киеву. По утверждению Дональда Трампа, никаких подобных распоряжений он не давал.
Как заявил президент США, Киев не наносит ударов вглубь России оружием американского производства. По его словам, ВСУ пытаются бить по территории РФ европейскими ракетами. При этом американский лидер отметил, что не следит за тем, что делают ВСУ. Он заверил, что контролирует только использование американских ракет.
Дональд Трамп подчеркнул, что пользоваться наступательным оружием, а именно — ракетами Tomahawk — умеют только американцы. Хозяин Белого дома уведомил, что обучение пользованию этим вооружением потребует шесть месяцев или год. Без должных навыков ВСУ не смогут их применить в бою.