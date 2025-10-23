«Ощущение, что это неправильно»: Трамп рассказал об отмене встречи с Путиным

Как заявил президент США, Киев не наносит ударов вглубь России оружием американского производства. По его словам, ВСУ пытаются бить по территории РФ европейскими ракетами. При этом американский лидер отметил, что не следит за тем, что делают ВСУ. Он заверил, что контролирует только использование американских ракет.