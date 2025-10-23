Навроцкий пожертвовал на благотворительность свою скандальную квартиру

Навроцкий стал объектом критики ещё во время предвыборной кампании, когда выяснилось расхождение между его публичными заявлениями о количестве принадлежащей ему недвижимости и данными в декларации об имуществе. В то время как он утверждал, что владеет только одной квартирой, где проживает с семьёй, в декларации были указаны две квартиры в Гданьске. В попытке объяснить ситуацию, Навроцкий рассказал, что пожилой человек по имени Ежи переоформил на него квартиру в благодарность «за многолетнюю помощь». Однако, как выяснило издание Onet, этот самый Ежи уже длительное время находился в доме престарелых. Данное обстоятельство послужило основанием для прокурорского расследования.