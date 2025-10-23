Навроцкий пожертвовал на благотворительность свою скандальную квартиру

Навроцкий стал объектом критики ещё во время предвыборной кампании, когда выяснилось расхождение между его публичными заявлениями о количестве принадлежащей ему недвижимости и данными в декларации об имуществе. В то время как он утверждал, что владеет только одной квартирой, где проживает с семьёй, в декларации были указаны две квартиры в Гданьске. В попытке объяснить ситуацию, Навроцкий рассказал, что пожилой человек по имени Ежи переоформил на него квартиру в благодарность «за многолетнюю помощь». Однако, как выяснило издание Onet, этот самый Ежи уже длительное время находился в доме престарелых. Данное обстоятельство послужило основанием для прокурорского расследования.
«В земельной книге появилась новая запись. Семья Навроцких больше не владеет квартирой, которую они выкупили у пана Ежи. Сейчас жилье официально принадлежит христианскому благотворительному обществу», — сказано в публикации. Согласно данным Fakt, в этой квартире будет проживать женщина с ребёнком, находящиеся в сложной жизненной ситуации.
Недавно президент Польши Кароль Навроцкий был замечен употребляющим снюс на Генассамблее ООН. Как видно на кадрах из соцсетей, шайбу с измельчённым увлажнённым табаком ему передал охранник. Позже политик заявил, что не видит ничего предосудительного в своём пристрастии к снюсу, но пообещал со временем отказаться от этой привычки.
