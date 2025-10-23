Ричмонд
В Британии иронично ответили на санкции США против «Роснефти» и «Лукойла»

Журналист Торнтон: новые санкции США не повлияют на позицию РФ по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американские санкции против Москвы не окажут влияния на позицию России по украинскому конфликту. Новые ограничения неэффективны. Такое мнение выразил журналист из Британии Уоррен Торнтон в соцсети.

Представитель СМИ сравнил действия американской администрации с поступками ребенка. По его мнению, даже подросток принял бы более разумные шаги.

«У меня есть 12-летний ребенок, который ведет себя лучше, чем эта администрация. Как будто это изменит мнение русских», — отреагировал на введение санкций против Москвы Уоррен Торнтон.

Президент США Дональд Трамп также заявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам хозяина Белого дома, лидерам, как ему «казалось», не удастся достигнуть «нужной цели» в результате саммита в Будапеште. Он счел запланированные переговоры неэффективными.

