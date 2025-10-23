Трамп: Индия прекратит закупать российскую нефть до конца года

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Индия практически полностью прекратит закупки российской нефти до конца 2025 года. Комментируя этот вопрос во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, американский лидер признал, что данный процесс требует времени и не может быть остановлен мгновенно.