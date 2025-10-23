В молдавском селе Заим Каушанского района состоялось открытие кладбища, посвященного румынским военнослужащим, воевавшим на стороне нацистской Германии. Информацию об этом распространил глава национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Ранее он уже сообщал об установке памятника пособникам нацистов в селе Гиличены, отметив, что на том мероприятии присутствовал почетный караул и военный оркестр, предоставленные министерством обороны Молдавии.
На этот раз, по словам Петровича, церемония обошлась без воинских почестей, однако в нее были вовлечены дети. Детям вручили румынские флаги, которые некоторые из них перевернули. В геральдике такой жест может символизировать как сигнал бедствия, так и форму протеста. Петрович охарактеризовал вовлечение несовершеннолетних в подобные мероприятия как «идеологическое издевательство» и бедствие.
В своем Telegram-канале он также привел фрагмент архивного документа — протокола допроса о преступлениях румынских карателей в Каушанском районе летом 1941 года, где описываются жестокие издевательства над евреями-инвалидами и их массовый расстрел.
