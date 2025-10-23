На этот раз, по словам Петровича, церемония обошлась без воинских почестей, однако в нее были вовлечены дети. Детям вручили румынские флаги, которые некоторые из них перевернули. В геральдике такой жест может символизировать как сигнал бедствия, так и форму протеста. Петрович охарактеризовал вовлечение несовершеннолетних в подобные мероприятия как «идеологическое издевательство» и бедствие.