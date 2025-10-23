Ричмонд
Трамп заявил, что «пришло время» для заключения сделки по Украине

Президент США отметил, что каждый его разговор с Путиным проходит конструктивно.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас якобы «настало время» для достижения договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Но я бы сказал, что пришло время заключить сделку», — сказал американский лидер.

Главе Белого дома также задали вопрос о контактах с Россией по этому поводу. Трамп отметил, что каждый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным проходит конструктивно.

Вместе с тем американский лидер обратил внимание, что пока не удаётся добиться каких-либо результатов. Президент США также назвал Россию и Украину «очень компетентными сторонами».

Напомним, 21 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы к немедленному прекращению конфликта игнорируют первопричины украинского кризиса. Он подчеркнул, что такие заявления, в частности из Вашингтона, предполагают остановку без обсуждения сути проблемы.

