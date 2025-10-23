Трамп заявил, что «пришло время» для заключения сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас якобы «настало время» для достижения договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Но я бы сказал, что пришло время заключить сделку», — сказал американский лидер.
Главе Белого дома также задали вопрос о контактах с Россией по этому поводу. Трамп отметил, что каждый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным проходит конструктивно.
Вместе с тем американский лидер обратил внимание, что пока не удаётся добиться каких-либо результатов. Президент США также назвал Россию и Украину «очень компетентными сторонами».
Напомним, 21 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы к немедленному прекращению конфликта игнорируют первопричины украинского кризиса. Он подчеркнул, что такие заявления, в частности из Вашингтона, предполагают остановку без обсуждения сути проблемы.