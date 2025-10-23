В ЕС произошел раскол из-за условий кредита Украине за счет активов РФ

Однако другой лагерь, в который входят Нидерланды, скандинавские и балтийские страны, выступает за предоставление Украине полной свободы в расходовании выделенных средств. Они считают, что Киев должен иметь возможность направлять деньги в соответствии со своими насущными потребностями, в том числе на приобретение вооружения у американских производителей.