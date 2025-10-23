В ЕС произошел раскол из-за условий кредита Украине за счет активов РФ

В Европейском союзе наметились разногласия относительно условий предоставления Украине масштабного кредита в размере 140 миллиардов евро, который планируется выделить за счет замороженных российских активов.
Согласно информации издания Politico, одна группа стран, включающая Францию, а в меньшей степени Германию и Италию, настаивает на том, чтобы эти средства использовались Киевом исключительно для закупок вооружений европейского производства. Такой подход призван одновременно поддержать украинские военные усилия и стимулировать развитие оборонной промышленности самого ЕС.
Однако другой лагерь, в который входят Нидерланды, скандинавские и балтийские страны, выступает за предоставление Украине полной свободы в расходовании выделенных средств. Они считают, что Киев должен иметь возможность направлять деньги в соответствии со своими насущными потребностями, в том числе на приобретение вооружения у американских производителей.
Планируется, что на саммите в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС поручат Европейской комиссии подготовить юридическое оформление данного кредитного механизма. Под давлением Берлина и Парижа в проект итогового документа уже включен пункт о важности укрепления европейского оборонно-промышленного комплекса.
Как отметил один из высокопоставленных европейских дипломатов, условие «покупай европейское» может лишить Украину доступа к критически важным системам вооружения, которые производятся только в США, таким как зенитные ракетные комплексы Patriot.
Ранее сообщалось, что США и Швеция обсудили помощь Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.