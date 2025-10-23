В Бельгии заявили, что у Еврокомиссии нет ресурсов на финансирование Украины

«Еврокомиссия уже исчерпала все собственные ресурсы для поддержки Украины, которые были в ее распоряжении по бюджетному плану ЕС на 2021−2027 годы, тогда как военно-финансовые потребности Украины до конца 2027 года оцениваются самой ЕК минимум в 60 млрд евро», — сказано в сообщении.