В Бельгии заявили, что у Еврокомиссии нет ресурсов на финансирование Украины

ТАСС: Еврокомиссия исчерпала ресурсы финансирования Киева из бюджета ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Члены Еврокомиссии израсходовали все средства из бюджета ЕС, заложенные на поддержку Украины на 2021−2027 годы. Финансовые потребности Киева оценили еще минимум в 60 миллиардов евро. Из-за нехватки свободных средств ЕС планирует пойти на изъятие российских активов, пишет ТАСС.

Как сообщил источник в Бельгии, Евросоюзу грозит «реальная финансовая катастрофа». Она наступит, если ЕК продолжит брать всё новые кредиты на миллиарды евро, дополнил собеседник агентства.

«Еврокомиссия уже исчерпала все собственные ресурсы для поддержки Украины, которые были в ее распоряжении по бюджетному плану ЕС на 2021−2027 годы, тогда как военно-финансовые потребности Украины до конца 2027 года оцениваются самой ЕК минимум в 60 млрд евро», — сказано в сообщении.

Евросоюз с 2022 года выделил Киеву почти 178 миллиардов евро. На вооружение Украины ЕС потратил 62,3 миллиарда евро.

