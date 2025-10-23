Рубио помешал Трампу встретиться с Путиным в Будапеште, заявили в Польше

По ее оценке, Рубио стремился оградить Дональда Трампа от потенциального публичного поражения на переговорах с российским лидером. Эксперт пояснила, что госсекретарь мог опасаться, что в случае провала будапештского саммита американский президент не смог бы выполнить свои предвыборные обещания, что стало бы серьезным ударом по его репутации.