Рубио помешал Трампу встретиться с Путиным в Будапеште, заявили в Польше

Инициатива отменить запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште исходила от госсекретаря США Марко Рубио. Такое мнение в интервью изданию Fakt высказала польский журналист и эксперт по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.
По ее оценке, Рубио стремился оградить Дональда Трампа от потенциального публичного поражения на переговорах с российским лидером. Эксперт пояснила, что госсекретарь мог опасаться, что в случае провала будапештского саммита американский президент не смог бы выполнить свои предвыборные обещания, что стало бы серьезным ударом по его репутации.
«Ведь если бы они встретились и не смогли достичь компромисса, Дональд Трамп, как “президент мира”, прославившийся тем, что запустил мирный процесс на Ближнем Востоке, потерпел бы сокрушительное поражение», — заключила Гурницкая-Партыка.
Ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.