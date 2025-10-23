Рютте и Трамп обсудили шаги по Украине: с чего генсек НАТО советует начать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта. По мнению Марка Рютте, первым шагом к миру должно стать прекращение огня. Так он сказал во время беседы с журналистами.
Генсек НАТО подчеркнул, что все «обсуждения по поводу территорий и прочего», по его мнению, должны вестись после остановки боевых действий. Глава альянса назвал также «чрезвычайно важными» поставки американского оружия Украине через НАТО.
«Президент США Дональд Трамп заявил на этих выходных: “Остановитесь там, где находитесь”. По сути, обеспечьте прекращение огня. А затем ведите все свои обсуждения по поводу территории и прочего. Однако сначала остановите боевые действия», — заявил Марк Рютте.
При этом генсек НАТО признал, что у Запада нет плана по урегулированию конфликта. По его словам, мирной концепцией на данный момент могут быть только слова Дональда Трампа.