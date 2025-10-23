Рютте и Трамп обсудили шаги по Украине: с чего генсек НАТО советует начать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта. По мнению Марка Рютте, первым шагом к миру должно стать прекращение огня. Так он сказал во время беседы с журналистами.