Подполье: Удар ВС РФ накрыл 200 боевиков ВСУ, готовивших атаку через Днепр

По информации Лебедева, удар пришёлся по району Камышан, где находились от 200 до 250 бойцов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр.
«Херсон, Камышаны прилет КАБов. Накрыли большое подразделение ВСУ. 200−250 бойцов примерно. Кто погиб, ранен, разбежались по кустам — будем знать утром. Планировали атаку через Днепр», — заявил он.
Ранее сообщалось, что при освобождении Воскресенки в ДНР российский военнослужащий с позывным Сурик в течение семи дней в одиночку держал оборону в окружении украинских войск. Группа Сурика попала в засаду, в результате чего отряд разделился, а сам он оказался в полном окружении без связи с основными силами. Сурик занял позицию в полуразрушенном доме, где обнаружил запас воды и продовольствия. Несмотря на трудности, он продолжал верить, что товарищи ищут его. Спустя неделю российским штурмовикам удалось прорвать кольцо окружения и организовать операцию по спасению бойца.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.