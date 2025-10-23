Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполье: Удар ВС РФ накрыл 200 боевиков ВСУ, готовивших атаку через Днепр

Российские военные нанесли удар по значительному подразделению украинских войск в подконтрольной Вооружённым силам Украины (ВСУ) части Херсонской области, где боевиками готовилась атака. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По информации Лебедева, удар пришёлся по району Камышан, где находились от 200 до 250 бойцов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр.

«Херсон, Камышаны прилет КАБов. Накрыли большое подразделение ВСУ. 200−250 бойцов примерно. Кто погиб, ранен, разбежались по кустам — будем знать утром. Планировали атаку через Днепр», — заявил он.

Ранее сообщалось, что при освобождении Воскресенки в ДНР российский военнослужащий с позывным Сурик в течение семи дней в одиночку держал оборону в окружении украинских войск. Группа Сурика попала в засаду, в результате чего отряд разделился, а сам он оказался в полном окружении без связи с основными силами. Сурик занял позицию в полуразрушенном доме, где обнаружил запас воды и продовольствия. Несмотря на трудности, он продолжал верить, что товарищи ищут его. Спустя неделю российским штурмовикам удалось прорвать кольцо окружения и организовать операцию по спасению бойца.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.