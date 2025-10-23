Подполье: Удар ВС РФ накрыл 200 боевиков ВСУ, готовивших атаку через Днепр

Ранее сообщалось, что при освобождении Воскресенки в ДНР российский военнослужащий с позывным Сурик в течение семи дней в одиночку держал оборону в окружении украинских войск. Группа Сурика попала в засаду, в результате чего отряд разделился, а сам он оказался в полном окружении без связи с основными силами. Сурик занял позицию в полуразрушенном доме, где обнаружил запас воды и продовольствия. Несмотря на трудности, он продолжал верить, что товарищи ищут его. Спустя неделю российским штурмовикам удалось прорвать кольцо окружения и организовать операцию по спасению бойца.