Рубио: США готовы встретиться с представителями РФ для урегулирования на Украине

«Мы по-прежнему хотим встретиться с российской стороной», — сказал он. «У меня был хороший телефонный разговор с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым. И мы продолжим [работу] на основе этого», — добавил госсекретарь. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», — подчеркнул Рубио, имея в виду урегулирование на Украине.