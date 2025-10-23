Ричмонд
Рубио: США готовы встретиться с представителями РФ для урегулирования на Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что американская сторона будет заинтересована в контактах, если есть возможность добиться мира.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация готова к встречам с российскими должностными лицами, если такие контакты будут способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил 22 октября журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы по-прежнему хотим встретиться с российской стороной», — сказал он. «У меня был хороший телефонный разговор с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым. И мы продолжим [работу] на основе этого», — добавил госсекретарь. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», — подчеркнул Рубио, имея в виду урегулирование на Украине.

В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
