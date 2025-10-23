Ричмонд
Трамп опроверг сообщения о разрешении Украине применять дальнобойные ракеты

Глава Белого дома подчеркнул, что США не имеют никакого отношения к ракетам, передаваемым Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Информация о том, что власти США разрешили Украине применять некоторые дальнобойные ракеты, не соответствует действительности, заявил американский президент Дональд Трамп.

Он прокомментировал соответствующую публикацию газеты The Wall Street Journal. Авторы статьи сослались на официальных лиц США. Утверждалось, что это решение якобы позволит киевскому режиму расширить удары по территории России.

«Это фейковая новость! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала», — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.

Напомним, 2 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ни одно оружие, которое используется киевским режимом, не способно кардинальным образом поменять ход событий в зоне спецоперации.

Ранее портал Axios также сообщал, что американские власти отложили передачу Украине крылатых ракет Tomahawk из-за нерешенного вопроса с пусковыми установками.

