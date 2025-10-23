Ричмонд
ВСУ применили запрещенный белый фосфор в Херсонской области

Подразделения Вооруженных сил Украины применили боеприпасы с белым фосфором по территории левобережной части Херсонской области.

Подразделения Вооруженных сил Украины применили боеприпасы с белым фосфором по территории левобережной части Херсонской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Камень».

Он заявил, что лично наблюдал использование противником как фосфорных, так и кассетных боеприпасов. По его словам, обстрел велся в непосредственной близости от жилых кварталов, где находятся гражданские лица, в результате чего опасные вещества попадали на эти территории.

Военный добавил, что при начале обстрела личный состав принял все необходимые защитные меры, после чего бойцы направились в населенный пункт для проверки состояния местных жителей и оказания им первой медицинской помощи при необходимости.

Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили не менее восьми украинских БПЛА над Воронежской областью.

