Рубио сообщил, что Штаты все еще хотят провести встречу с Россией

— Мы все еще хотим встретиться с русскими, — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о новых антироссийских санкциях и о том, что заставило американского президента Дональда Трампа поменять свою позицию по саммиту с РФ в Будапеште, передает РИА Новости.