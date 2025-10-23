Рубио сообщил, что Штаты все еще хотят провести встречу с Россией

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио высказался, что Америка все еще хочет провести встречу с Россией.
— Мы все еще хотим встретиться с русскими, — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о новых антироссийских санкциях и о том, что заставило американского президента Дональда Трампа поменять свою позицию по саммиту с РФ в Будапеште, передает РИА Новости.
Дональд Трамп ранее отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в столице Венгрии, Будапеште.
До этого глава США опроверг утверждения издания Wall Street Journal о том, что Америка якобы разрешила Украине наносить дальнобойные удары по России.
Газета WSJ ранее написала, что США сняли ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит ВСУ активизировать атаки по целям на территории России.
Бывший генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в свою очередь утверждает, что единственный способ завершить конфликт на Украине заключается в том, чтобы убедить Владимира Путина в невозможности одержать победу.