Трамп считает, что Си Цзиньпин способен повлиять на украинское урегулирование

Трамп считает, что Си Цзиньпин пользуется авторитетом и может убедить стороны конфликта прекратить огонь.
«Я думаю, он может оказать большое влияние на (президента РФ Владимира. — Прим. Life.ru) Путина. Думаю, он может повлиять на многих. Послушайте, он уважаемый человек. Он — очень сильный лидер очень большой страны. Да, я думаю, он может оказать серьёзное влияние», — подчеркнул американский лидер.
Ранее Трамп заявил о необходимости прекращения боевых действий на Украине и фиксации текущей линии соприкосновения между сторонами конфликта. Об этом республиканец сообщил на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. По мнению главы Белого Дома, стороны должны закрепить сложившееся положение и вернуться к мирной жизни.