Трамп считает, что Си Цзиньпин способен повлиять на украинское урегулирование

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин обладает потенциалом оказать существенное воздействие на процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом республиканец заявил журналистам, отвечая на вопрос о возможности китайского участия в разрешении кризиса.

Источник: Life.ru

Трамп считает, что Си Цзиньпин пользуется авторитетом и может убедить стороны конфликта прекратить огонь.

«Я думаю, он может оказать большое влияние на (президента РФ Владимира. — Прим. Life.ru) Путина. Думаю, он может повлиять на многих. Послушайте, он уважаемый человек. Он — очень сильный лидер очень большой страны. Да, я думаю, он может оказать серьёзное влияние», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп заявил о необходимости прекращения боевых действий на Украине и фиксации текущей линии соприкосновения между сторонами конфликта. Об этом республиканец сообщил на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. По мнению главы Белого Дома, стороны должны закрепить сложившееся положение и вернуться к мирной жизни.

