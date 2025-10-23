«Жесткая линия»: в США раскрыли план ЕС после срыва саммита в Будапеште

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Евросоюз попытается надавить на президента США Дональда Трампа после отмены его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, заявил профессор Колумбийского университета и авторитетный экономист Джеффри Сакс.
«Европейцы обнаружили, что, продолжая свою жесткую линию, они возвращают Трампа в строй. Они только что добились отмены встречи в Будапеште, и этот эффект, вне сомнений, поразил Белый дом», — сказал он.
По словам эксперта, Трамп недостаточно опытен в политике и поэтому легко поддается на многочисленные дипломатические уловки европейцев.
«Трамп недостаточно опытен, чтобы мыслить стратегически, поэтому он очень отзывчив на европейское давление. И, возможно, поэтому европейцы уверены в том, что мы (Американцы. — Прим. Ред.) продолжим в том же духе», — пояснил Сакс.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны Европы и Украина работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта. Отмечалось, что реализацию плана будет контролировать совет под председательством Трампа.
По данным агентства, план предусматривает постепенное снятие санкций с России. Вчера генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного плана по Украине «на столе» сейчас нет. Сам хозяин Белого дома в прошлую пятницу после переговоров с Владимиром Зеленским опубликовал пост в TruthSocial, в котором предложил России и Украине прекратить боевые действие на текущей линии соприкосновения.
В среду Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.