Мэр Хабаровска Сергей Кравчук открыл мемориальную доску герою СВО Антону Бучневу

В Хабаровске открыли мемориальную доску капитану Антону Бучневу, погибшему при выполнении боевого задания в рамках специальной военной операции. Церемония прошла в Академическом лицее поселка имени Горького, где учился Антон. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске открыли мемориальную доску капитану Антону Бучневу, который погиб 13 октября 2023 года при выполнении боевого задания в рамках специальной военной операции. Антон Бучнев был командиром мотострелкового взвода 20-й гвардейской мотострелковой бригады. Он погиб, спасая своих товарищей при вражеском обстреле.
На открытии мемориала присутствовали родители героя, Василий Алексеевич и Лариса Геннадьевна, а также мэр Хабаровска Сергей Кравчук, представители администрации города, ветераны и школьники.
«Герой с честью выполнял свой долг перед Родиной, и эта доска будет напоминать всем школьникам о мужестве и любви к Отечеству», — сказал Сергей Кравчук.
Антон Бучнев учился в этом лицее со второго по восьмой класс, затем продолжил обучение в военных учебных заведениях. По окончании училищ он служил в Волгограде, где и получил звание лейтенанта. С первых дней СВО он отправился на фронт и проявил себя как образцовый офицер. Отец героя, Василий Алексеевич, поблагодарил горожан за поддержку.
«Он был настоящим защитником, человек исключительного мужества и чести. Его подвиг останется в наших сердцах», — сказал отец героя Василий Алексеевич Бучнев.
Теперь мемориальная доска будет служить постоянным напоминанием о героизме и любви Антона Бучнева к родине.