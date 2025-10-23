Мэр Хабаровска Сергей Кравчук открыл мемориальную доску герою СВО Антону Бучневу

Антон Бучнев учился в этом лицее со второго по восьмой класс, затем продолжил обучение в военных учебных заведениях. По окончании училищ он служил в Волгограде, где и получил звание лейтенанта. С первых дней СВО он отправился на фронт и проявил себя как образцовый офицер. Отец героя, Василий Алексеевич, поблагодарил горожан за поддержку.