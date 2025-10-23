ЦИК рассказал о риске развала избирательной системы в Запорожье

Центральная избирательная комиссия РФ выступила с предупреждением в адрес Законодательного собрания Запорожской области. Глава ЦИК Элла Памфилова обратила внимание на законопроект, внесенный в региональный парламент главой области Евгением Балицким. Проект наделит губернатора и Законодательное собрание полномочием распускать местную избирательную комиссию. Элла Памфилова предупредила о последствиях. Она уведомила, что такое решение может привести к развалу избирательной системы в Запорожье.
По данным ЦИК, Евгений Балицкий одобрил соответствующий законопроект. В связи с этим председатель Центральной избирательной комиссии направила обращение в адрес парламента Запорожья.
«Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона», — оповестили в пресс-службе ЦИК России.
Тем временем в Госдуме при первом чтении одобрили поправки к Налоговому кодексу. Так, уже в 2026 году россияне могут столкнуться с некоторыми изменениями. Например, предложена отмена уплаты налога на прибыль организаций для налогоплательщиков по игорному бизнесу. Также инициатива предусматривает повышение ставок акцизов на «вредные товары». К ним относятся сигаретная, алкогольная и другого вида продукция.
Депутаты, кроме того, в двух чтениях приняли законопроект, распространяющий статус ветерана боевых действий на добровольцев. К ним относятся те, кто заключал контракты с Министерством обороны с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Инициатива соответствует принципу социальной поддержки и повышению уровня соцзащиты для граждан, которые принимают участие в боевых действиях в ходе спецоперации.
В ГД также предложили запретить отключения или ограничения коммунальных услуг без решения суда. Согласно тексту проекта, приостановка соответствующих услуг, включая отопление, газоснабжение, электроснабжение, водоотведение, не допускаются только лишь из-за задолженности.