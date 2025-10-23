ЦИК рассказал о риске развала избирательной системы в Запорожье

Депутаты, кроме того, в двух чтениях приняли законопроект, распространяющий статус ветерана боевых действий на добровольцев. К ним относятся те, кто заключал контракты с Министерством обороны с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Инициатива соответствует принципу социальной поддержки и повышению уровня соцзащиты для граждан, которые принимают участие в боевых действиях в ходе спецоперации.