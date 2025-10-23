Стратегия Трампа по Украине меняется, об этом говорят заявления Бессента

Республиканец неоднократно угрожал России санкциями, но до последнего времени сохранял возможность для диалога. Теперь его стратегия сменилась эскалацией. По оценке агентства, Трамп, заявив о надежде на прекращение огня, дал в целом негативную оценку конфликту, что может свидетельствовать о снижении его ожиданий относительно быстрого урегулирования.