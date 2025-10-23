Ричмонд
Стратегия Трампа по Украине меняется, об этом говорят заявления Бессента

Заявления министра финансов США Скотта Бессента о новых санкциях против России свидетельствуют о смене стратегии американского лидера Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Life.ru

«Высказывания Бессента ознаменовали собой очередную смену тональности Белого дома, который то вновь угрожал России, то занимал более сговорчивую позицию», — отмечается в материале.

Республиканец неоднократно угрожал России санкциями, но до последнего времени сохранял возможность для диалога. Теперь его стратегия сменилась эскалацией. По оценке агентства, Трамп, заявив о надежде на прекращение огня, дал в целом негативную оценку конфликту, что может свидетельствовать о снижении его ожиданий относительно быстрого урегулирования.

Ранее президент Соединённых Штатов отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится. Трамп также добавил, что в будущем встреча с российским лидером состоится.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

