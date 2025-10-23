Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио заявил о желании США провести переговоры с Россией

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио подтвердил заинтересованность Вашингтона в проведении переговоров с российской стороной.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио подтвердил заинтересованность Вашингтона в проведении переговоров с российской стороной.

Отвечая на вопросы журналистов о новых санкционных мерах против России и причинах изменения позиции президента Дональда Трампа относительно будапештского саммита, Рубио заявил: «Мы все еще хотим встретиться с русскими».

Это заявление прозвучало на фоне ранее распространенной информации об отмене Трампом запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Рубио помешал Трампу встретиться с Путиным в Будапеште.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше