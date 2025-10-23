Рубио заявил о желании США провести переговоры с Россией

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио подтвердил заинтересованность Вашингтона в проведении переговоров с российской стороной.
Отвечая на вопросы журналистов о новых санкционных мерах против России и причинах изменения позиции президента Дональда Трампа относительно будапештского саммита, Рубио заявил: «Мы все еще хотим встретиться с русскими».
Это заявление прозвучало на фоне ранее распространенной информации об отмене Трампом запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Рубио помешал Трампу встретиться с Путиным в Будапеште.
