В Бельгии заявили о незаконности идеи ЕС об экспроприации активов России

Любой участник рынка понимает, что схема Еврокомиссии по экспроприации замороженных российских активов является незаконной, заявил журналистам источник в финансовых кругах бельгийского города Антверпена.
«Схема “репарационного кредита” с точки зрения международных финансовых норм совершенно несостоятельна, это ясно любому участнику финансового рынка. Любая форма передачи суверенных активов третьему лицу немыслима», — сказал эксперт, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, реализация подобной инициативы неизбежно вызовет отток незападного капитала из Европы. Источник также обратил внимание, что Брюссель применяет в отношении бизнеса в европейских странах неэкономические рычаги давления.
При этом, как отметил он, у ЕС нет других инструментов влияния на иностранный финансовый капитал, которые были бы сопоставимы по эффективности с используемыми мерами.
Напомним, 2 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые действия, связанные с изменением правового статуса замороженных российских активов, будут означать самовольное распоряжение чужой собственностью, что является воровством. Она добавила, что никакие юридические уловки ЕС не смогут замаскировать преступную суть таких планов.