Рубио заявил, что США всё еще хотят встретиться с российской стороной

«Мы по-прежнему хотим встретиться с российской стороной. Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», — сказал Рубио журналистам.
По его словам, переговоры с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прошли успешно, и стороны продолжат совместную работу.
Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Республиканец также добавил, что в будущем встреча с российским лидером состоится.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.