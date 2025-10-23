Красноярский край и Узбекистан продолжают развивать деловое сотрудничество

Церемония прошла в присутствии первого заместителя председателя Правительства России Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.
Узбекистан выступает одним из ключевых деловых партнеров Красноярского края. По итогам 2024 года торговый оборот с республикой составил свыше 120 млн долларов, отметили в региональном Правительстве.
Документ, подписанный главами регионов, закрепляет намерение сторон развивать и укреплять давние партнёрские связи в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, молодежной политике и других отраслях.
«Наш край входит в первую десятку субъектов России по экономическому потенциалу, промпроизводству и объёму инвестиций. Ежегодно регион добивается высоких результатов в лесном хозяйстве, АПК и других отраслях. Мы заинтересованы в наращивании товарооборота и развитии промышленной кооперации. Также готовы продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере, реализовывать совместные проекты в образовании, спорте, туризме. И, конечно, ждём вас на Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт в Красноярске в следующем году», — прокомментировал подписание документа Михаил Котюков.
Добавим, развитию дружественных связей способствует и деятельность в крае национально-культурной автономии узбеков, которая объединяет более 7500 человек и вносит вклад в сохранение традиций и укрепление межконфессионального согласия.