Красноярский край и Узбекистан продолжают развивать деловое сотрудничество

«Наш край входит в первую десятку субъектов России по экономическому потенциалу, промпроизводству и объёму инвестиций. Ежегодно регион добивается высоких результатов в лесном хозяйстве, АПК и других отраслях. Мы заинтересованы в наращивании товарооборота и развитии промышленной кооперации. Также готовы продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере, реализовывать совместные проекты в образовании, спорте, туризме. И, конечно, ждём вас на Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт в Красноярске в следующем году», — прокомментировал подписание документа Михаил Котюков.