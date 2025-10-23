Ричмонд
Трамп: Индия к концу 2025 года почти полностью откажется от российской нефти

Американский президент Дональд Трамп заявил, к концу 2025 года Индия «почти» прекратит закупать российскую нефть. По его утверждению, этот процесс остановить невозможно. Об этом хозяин Белого дома сказал в ходе пресс-конференции на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Источник: Life.ru

Кроме того, Трамп отметил, что не собирается давить на Китай, чтобы сократить его закупки российской нефти, подчеркнув различие в подходах к Пекину и Нью-Дели. Американский лидер также выразил мнение, что Россия и Китай по своей природе не склонны к дружбе, и сближение двух стран связано с политикой предыдущих президентов США.

Ранее цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на торгах лондонской биржи ICE поднялась выше 63 долларов за баррель. Последний раз подобное значение фиксировалась 15 октября 2025 года. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре 2025 года также показали положительную динамику, подорожав на 2,95% — до 58,93 доллара за баррель.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

