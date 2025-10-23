Трамп: Индия к концу 2025 года почти полностью откажется от российской нефти

Кроме того, Трамп отметил, что не собирается давить на Китай, чтобы сократить его закупки российской нефти, подчеркнув различие в подходах к Пекину и Нью-Дели. Американский лидер также выразил мнение, что Россия и Китай по своей природе не склонны к дружбе, и сближение двух стран связано с политикой предыдущих президентов США.